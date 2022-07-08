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В Берлине впервые остановили продажу недвижимости из-за санкций против РФ

Фото: в Берлине впервые остановили продажу недвижимости из-за санкций против РФ (freepik)
Автор: Евгений Прокопенко

В Берлине впервые остановили сделку с недвижимостью из-за того, что владелец находится в санкционном списке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rbb24.

Владелец начал продажу в 2021. После российского вторжения в Украину попал в список санкций ЕС. Продажа остановлена, любой доход от аренды заморожен.

1158 человек и 98 компаний и организаций сейчас находятся в списках санкций, но лишь немногие из них владеют недвижимостью в Германии.

С момента введения санкций налоговые органы во всех федеральных землях искали лиц, попавших под санкции.

Напомним, в ГТС Украины напомнили Германии, что можно обойтись без "Северного потока-1".

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