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У Берліні вперше зупинили продаж нерухомості через санкції проти РФ

Фото: у Берліні вперше зупинили продаж нерухомості через санкції проти РФ (freepik)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Берліні вперше зупинили угоду з нерухомістю через те, що власник перебуває в санкційному списку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rbb24.

Власник почав продаж у 2021 році. Після російського вторгнення в Україну потрапив до списку санкцій ЄС. Продаж зупинено, будь-який дохід від оренди заморожено.

1158 осіб і 98 компаній і організацій зараз знаходяться в списках санкцій, але лише деякі з них володіють нерухомістю в Німеччині.

З моменту введення санкцій податкові органи в усіх федеральних землях шукали осіб, які потрапили під санкції.

Нагадаємо, в ГТС України нагадали Німеччині, що можна обійтися без "Північного потоку-1".

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