В Берлине впервые остановили продажу недвижимости из-за санкций против РФ

В Берлине впервые остановили сделку с недвижимостью из-за того, что владелец находится в санкционном списке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rbb24 .

Владелец начал продажу в 2021. После российского вторжения в Украину попал в список санкций ЕС. Продажа остановлена, любой доход от аренды заморожен.

1158 человек и 98 компаний и организаций сейчас находятся в списках санкций, но лишь немногие из них владеют недвижимостью в Германии.

С момента введения санкций налоговые органы во всех федеральных землях искали лиц, попавших под санкции.