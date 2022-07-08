У Берліні вперше зупинили продаж нерухомості через санкції проти РФ

У Берліні вперше зупинили угоду з нерухомістю через те, що власник перебуває в санкційному списку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rbb24 .

Власник почав продаж у 2021 році. Після російського вторгнення в Україну потрапив до списку санкцій ЄС. Продаж зупинено, будь-який дохід від оренди заморожено.

1158 осіб і 98 компаній і організацій зараз знаходяться в списках санкцій, але лише деякі з них володіють нерухомістю в Німеччині.

З моменту введення санкцій податкові органи в усіх федеральних землях шукали осіб, які потрапили під санкції.