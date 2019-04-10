В Берлине таксисты устроили массовые протесты

Фото: таксисит (GettyImages)

Таксисты немецкой столицы выступают против планов правительства по либерализации рынка

В Берлине таксисты организовали так названную медленную протестную акцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Таксисты немецкой столицы выступают против планов правительства по либерализации рынка.

Большое количество автомобилей скопилось у Бранденбургских ворот в центре города. Они заблокировали бульвар, который ведет в сторону от ворот.

Также акция протеста негативно сказалась на движении транспорта к столичному аэропорту Тегель. Добраться к нему можно лишь с помощью автомобиля.

Министерство транспорта Германии приняло решение облегчить условия работы таких сервисов, как Uber. Они при этом считаются традиционными конкурентами классических такси. По мнению водителей, это спровоцирует недобросовестную конкуренцию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что тысячи жителей Судана вышли на улицы столицы Хартум с требованием отставки президента страны Омара аль-Башира, который находится у власти почти 30 лет.

Кроме того, в Каракасе и других городах Венесуэлы прошли демонстрации из-за постоянных отключений электроэнергии и нехватки питьевой воды. Также в стране были прерваны занятия в школах, а рабочий день сокращен. Кроме того, большая часть торговли страны остается закрытой из-за сбоев в государственных службах.