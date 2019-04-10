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У Берліні таксисти влаштували масові протести

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 18:28
У Берліні таксисти влаштували масові протести
Фото: таксисит (GettyImages)

Таксисти німецької столиці виступають проти планів уряду щодо лібералізації ринку

В Берліні таксисти організували так названу повільну протестну акцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Таксисти німецької столиці виступають проти планів уряду щодо лібералізації ринку.

Велика кількість автомобілів скупчилося біля Бранденбурзьких воріт у центрі міста. Вони заблокували бульвар, що веде в бік від воріт.

Також акція протесту негативно позначилася на русі транспорту до столичного аеропорту Тегель. Дістатися до нього можна лише з допомогою автомобіля.

Міністерство транспорту Німеччини прийняло рішення полегшити умови роботи таких сервісів, як Über. Вони при цьому вважаються традиційними конкурентами класичних таксі. На думку водіїв, це спровокує недобросовісну конкуренцію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що тисячі жителів Судану вийшли на вулиці столиці Хартум з вимогою відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років.

Крім того, в Каракасі та інших містах Венесуели пройшли демонстрації з-за постійних відключень електроенергії і браку питної води. Також в країні були перервані заняття в школах, а робочий день скорочений. Крім того, велика частина торгівлі країни залишається закритою з-за збоїв в державних службах.

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