В Берлине отменили плату за детские сады

Берлинские родители теперь будут платить только за питание ребенка

Столица Германии отменила плату за детский сад и домашние ясли. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Берлинские родители теперь будут платить только за питание ребенка. Как отмечается, плату отменено не только за детские садики, но и за услуги воспитателей, которые организуют в собственном или съемном помещении ясли для детей 3-5.

Сообщается, что в большинстве немецких городов родители платят как за питание детей, так и за сбор, что зависит от доходов семьи и может достигать сотен евро. Стоимость питания, как правило, - 23 евро в месяц. Для ребенка, который провел весь день в детском саду, берлинские родители платили от 25 до 405 евро в месяц.

В Берлине плату за детсады отменяли постепенно. В январе 2016 года сады стали бесплатными для детей, которые родились в 2014 году, а в 2017 году - для детей, которые родились с 1 января 2015 года по 30 сентября 2016 года.

В некоторых других немецких землях тоже отменяют плату за детсады для детей определенного возраста. Например, в Нижней Саксонии и Гессене с 1 августа не нужно будет платить за посещение садика малышами в возрасте от трех лет.

Напомним, что Эстония ввела бесплатный проезд на автобусах в 11 из 15 регионов страны.