Эстония ввела бесплатный проезд на автобусах

Этот проект действует в 11 из 15 регионов страны

Эстония ввела бесплатный проезд на общественном транспорте в 11 из 15 регионов страны. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, так власти страны хотят остановить уход сельского населения в города и внести вклад в защиту окружающей среды. В часности, в Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования автомобилей гражданами страны.

"То есть мы должны найти возможности убедить людей использовать более экологичные виды передвижения", - сказал министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.

Также добавляется, что в Таллине общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году - но только для жителей города. Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост числа автомобилей за последние годы. По опросам, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще с тех пор, как он стал бесплатным.

В отличие от Таллина, общественным транспортом в 11 эстонских уездах, отменивших плату за проезд, могут пользоваться все, независимо от места регистрации, включая туристов. Этот проект финансируется из государственного бюджета.

Напомним, что в Киеве с 14 июля разовый проезд в метро, ​​фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках подорожал до 8 гривен.