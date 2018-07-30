У Берліні скасували плату за дитячі садки

Берлінські батьки тепер будуть платити лише за харчування дитини

Столиця Німеччини скасувала плату за дитячий садок і домашні ясла. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

Берлінські батьки тепер будуть платити лише за харчування дитини. Як зазначається, плату скасовано не лише за дитсадочки, але й за послуги вихователів, які організовують у власному чи винайнятому приміщенні ясла для 3-5 дітей.

Повідомляється, що у більшості німецьких земель батьки платять як за харчування дітей, так і за збір, що залежить від доходів родини та може сягати сотень євро. Вартість харчування, як правило, - 23 євро на місяць. Для дитини, яка провела весь день в дитячому саду, берлінські батьки платили від 25 до 405 євро на місяць.

У Берліні плату за дитсадки скасовували поступово. У січні 2016 року садки стали безплатними для дітей, які народилися 2014 року, а в 2017 році - для дітей, які народилися з 1 січня 2015 року по 30 вересня 2016 року.

У деяких інших німецьких землях теж скасовують плату за дитсадки для дітей певного віку. Наприклад, у Нижній Саксонії та Гессені з 1 серпня не треба буде платити за відвідини садка малюками віком від трьох років.

Нагадаємо, що Естонія ввела безкоштовний проїзд на автобусах у 11 з 15 регіонів країни.