В Берлине хотят убрать советские танки: "Символизируют агрессивную войну путинского режима"

Политики отмечают, что хотя Германия обязалась навсегда сохранить советские мемориалы, такие как Берлин-Трептов, Тиргартен или Панков-Шенхольц, нынче из-за военной агрессии России ситуация изменилась, и такие пушки с танками Т-34 времен Второй мировой войны в ХДС считают неуместными.

"Сегодня танк в Тиргартене символизирует уже не только освобождение Германии от нацистского фашизма, но и агрессивную войну путинского режима, игнорирующего территориальные границы и человеческие жизни", - заявил заместитель лидера фракции ХДС в берлинской Палате представителей Штефани Бунг.

Он добавил, что "российские танки уже давно катят по Европе - по Украине - стране, из которой родом прибыли многие солдаты, захороненные в Тиргартене".

В парке Тиргартен в берлинском Большом Тиргартене расположен мемориал павшим советским солдатам (Sowjetisches Ehrenmal im Tiergarten), которые погибли при штурме столицы Германии. Установлен в 1945 году. На территории комплекса находятся пушки и танки времен Второй мировой войны.

Трептов-парк (Treptower Park) - знаменитый берлинский парк в восточной части города. В центральной части парка расположен монумент Воину-освободителю, установленный в 1946-1949 на месте захоронения более 5 тысяч советских солдат, павших во Вторую мировую войну.

Панков (Pankow) - административный округ Берлина, где расположен крупный мемориальный комплекс памяти советских солдат, которые пали при штурме Берлина в апреле-мае 1945 года.