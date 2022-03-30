Представителей РФ и Беларуси не хотят видеть в Бухенвальде в памятные дни
Представителей Российской Федерации и Беларуси попросили не приезжать на памятные мероприятия по случаю освобождения узников Бухенвальда и Дора-Миттель и прекращения функционирования самих концентрационных лагерей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Deutsche Welle.
Директор Мемориального фонда немецких концлагерей также напомнил мировому обществу о гибели бывшего узника Бухенвальда, 96-летнего Бориса Романченко в результате обстрела Харькова российскими ракетами.
Ранее мы писали, что оккупанты убили в Харькове 96-летнего узника нацистских концлагерей. Мужчина пережил нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.
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