В Берлине эвакуировали целый район из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Берлине на улице Кройцберга вечером 13 ноября обнаружили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. Из-за этого пришлось объявлять эвакуацию около 7500 жителей близлежащего района.

Об этом сообщает полиция Берлина в Twitter.

Жители домов, которые находятся в радиусе 300 метров от места обнаружения бомбы, должны были покинуть свои квартиры еще до 8 часов утра. По состоянию на сейчас из опасного района эвакуировали 80% жителей.

После завершения эвакуации, взрывотехники начнут извлечения бомбы для ее дальнейшего уничтожения. Берлинцы смогут вернуться в свои жилища, как только бомбу вывезут оттуда.

Напомним, в середине октября бомбу времен Второй мировой войны нашли неподалеку от польского города Свиноуйсьце. Более 750 человек были вынуждены покинуть свои дома, пока длилась спецоперация по ликвидации бомбы.

Также РБК-Украина писало, что мину времен Второй мировой войны нашли вблизи курортного Черноморска, после чего пришлось эвакуировать пляж.