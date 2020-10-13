ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Польше обезвреживают самую большую бомбу времен Второй мировой войны

Свиноуйсьце, Вторник 13 октября 2020 04:30
В Польше обезвреживают самую большую бомбу времен Второй мировой войны
Фото: Польша (unsplash)
Автор: РБК-Украина

В Польше, неподалеку от города Свиноуйсьце, водолазы ВМС начали операцию по уничтожению крупнейшей неразорванной бомбы времен Второй мировой войны, которую находили в Польше. В результате операции более 750 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает Reuters.

Бомба Tallboy, которую называют "землетрясение", использовалась британскими королевскими Военно-воздушными силами и была сброшена ВВС Великобритании в 1945 году во время атаки немецкого крейсера Lutzow.

"Мы откопали подвижную часть бомбы, ее среднюю часть оставили, как планировалось, чтобы обломки вокруг бомбы удерживали ее в фиксированном месте, чтобы она не двигалась и не срабатывали предохранители", - рассказал Михал Йодлоски из эскадрильи саперов береговой обороны.

Снаряд весит почти 5400 кг, из них 2400 кг взрывчатки.

Напомним, в курортном Черноморске в море обнаружили мину времен Второй мировой войны, после чего многолюдный пляж окружили и вытащили снаряд из воды.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ПольшаВторая мировая война
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь