В Польше обезвреживают самую большую бомбу времен Второй мировой войны

Фото: Польша (unsplash)

В Польше, неподалеку от города Свиноуйсьце, водолазы ВМС начали операцию по уничтожению крупнейшей неразорванной бомбы времен Второй мировой войны, которую находили в Польше. В результате операции более 750 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает Reuters.

Бомба Tallboy, которую называют "землетрясение", использовалась британскими королевскими Военно-воздушными силами и была сброшена ВВС Великобритании в 1945 году во время атаки немецкого крейсера Lutzow.

"Мы откопали подвижную часть бомбы, ее среднюю часть оставили, как планировалось, чтобы обломки вокруг бомбы удерживали ее в фиксированном месте, чтобы она не двигалась и не срабатывали предохранители", - рассказал Михал Йодлоски из эскадрильи саперов береговой обороны.

Снаряд весит почти 5400 кг, из них 2400 кг взрывчатки.

Напомним, в курортном Черноморске в море обнаружили мину времен Второй мировой войны, после чего многолюдный пляж окружили и вытащили снаряд из воды.