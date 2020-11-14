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У Берліні евакуювали цілий район через бомбу часів Другої світової війни

Автор: Дмитро Левицький

У Берліні на вулиці Кройцберга ввечері 13 листопада виявили 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Через це довелося оголошувати евакуацію близько 7500 мешканців прилеглого району.

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Про це повідомляє поліція Берліну у Twitter.

Мешканці будинків, які перебувають в радіусі 300 метрів від місця виявлення бомби, повинні були покинути свої помешкання ще до 8-ї години ранку. Станом на зараз з небезпечного району евакуювали 80% мешканців.

Після завершення евакуації, вибухотехніки почнуть вилучення бомби для її подальшого знищення. Берлінці зможуть повернутися до своїх помешкань, як тільки бомбу вивезуть звідти.

Нагадаємо, у середині жовтня бомбу часів Другої світової війни знайшли неподалік від польського міста Свіноуйсьце. Понад 750 людей були змушені залишити свої домівки, поки тривала спецоперація з ліквідації бомби.

Також РБК-Україна писало, що міну часів Другої світової війни знайшли поблизу курортного Чорноморська, після чого довелося евакуювати пляж.

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