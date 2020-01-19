В Берлине договорились поддерживать эмбарго на поставку оружия в Ливию

Участники Международной конференции по Ливии договорились поддерживать эмбарго оружия в эту страну. Об этом сообщает DW.

В частности, на саммите договорились не предоставлять оружие участникам конфликта в Ливии, где продолжается гражданская война и есть несколько параллельных органов власти.

Напомним, в проекте итогового заявления, который находится в распоряжении DW, говорится, что участники Международной конференции по Ливии стремятся гарантировать безопасность работы ливийской Национальной нефтяной корпорации.

В документе подчеркивается, что, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН номер 2259 и 2441, NOC является единственной независимой и легитимной нефтяной компанией Ливии. В проекте зафиксирован призыв "воздержаться от любых враждебных действий, направленных против всех нефтяных объектов и инфраструктуры" NOC, а также противостоять "любому незаконному использованию энергетических ресурсов" Ливии.

РБК-Украина писало, что в Берлине в воскресенье, 19 января, открылась Международная конференция по Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций.