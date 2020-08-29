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В Берлине на акции против карантина задержали сотни участников

Автор: Дмитрий Левицкий

В Берлине во время акции протеста против карантинных ограничений правоохранители задержали около 300 человек. Наибольшее количество протестующих задержали на улице Унтер-ден-Линден, вблизи российского посольства.

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Об этом рассказал сенатор по внутренним делам Берлина Андерас Гейзель, передает Der Tagesspiegel.

Задержания протестующих также подтвердила и берлинская полиция, но не смогла назвать точное количество задержанных.

Отмечается, что по разным данным, участие в антикарантинной акции протеста приняли от 20 до 40 тысяч человек.

Напомним, сегодня в Берлине тысячи людей вышли на марш протеста против карантина в Германии. Правоохранители предупреждали, что игнорирование эпидемических требований участниками акции может привести к ее разгону.

Также против карантина протестовали сегодня в Черновцах, где местные жители недовольны попаданием города в красную карантинную зону.

Кроме того, выходить на акции протеста против карантина призвал местных жителей сегодня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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