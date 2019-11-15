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Германия вновь призывает РФ сотрудничать по делу MH17

Новости » Общество     15.11.2019 - 19:00
Германия вновь призывает РФ сотрудничать по делу MH17
Фото: катастрофа МН17 (flickr.com/osce_smmu)

Германия поддерживает работу Совместной следственной группы (JIT)

Правительство Германии вновь призвало Российскую Федерацию активно содействовать расследованию по делу MH17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Германия придерживается позиции, выраженной в резолюции №2166 Совета Безопасности ООН от 2014 года, и с самого начала поддерживала работу Совместной следственной группы (JIT).

"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии Мария Адебар.

Напомним, JIT по делу крушения рейса МН17 заявила, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из РФ.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль ранее заявляла, что Международное следствие использует все международно-правовые методы для привлечения Российской Федерации к ответственности за уничтожение малазийского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Отметим, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.

Следствие по делу МН17: боевики получали указания из России JIT объявила поиск новых свидетелей по делу крушения МН17
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