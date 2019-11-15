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Німеччина знову закликає РФ співпрацювати у справі MH17

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 19:00
Німеччина знову закликає РФ співпрацювати у справі MH17
Фото: катастрофа МН17 (flickr.com/osce_smmu)

Німеччина підтримує роботу Спільної слідчої групи (JIT)

Уряд Німеччини знову закликав Російську Федерацію активно сприяти розслідуванню у справі MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Німеччина дотримується позиції, вираженої в резолюції №2166 Ради Безпеки ООН від 2014 року, і з самого початку підтримувала роботу Спільної слідчої групи (JIT).

"Винні в цьому злочині, знищенні літака рейсу MH17, повинні бути виявлені і притягнуті до відповідальності, і, зрозуміло, Росії слід конструктивно співпрацювати в розслідуванні цього злочину", - заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ України (МЗС) Німеччини Марія Адебар.

Нагадаємо, JIT у справі катастрофи рейсу МН17 заявила, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль раніше заявляла, що Міжнародне слідство використовує всі міжнародно-правові методи для залучення Російської Федерації до відповідальності за знищення малазійського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Зазначимо, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж.

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