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Берлін та Варшава не можуть домовитись де відкрити центр для ремонту Leopard, - Spiegel

Фото: Польща та Німеччина не можуть домовитись про відкриття центру по ремонту Leopard (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польща та Німеччина на прикінці травня 2023 року планували відкрити ремонтний центр танків Leopard на польській території. Однак досі країни не можуть домовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Домовленість про відкриття центру було озвучено ще 21 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Тоді глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив приблизну вартість так званого ремонтного хабу в 150 мільйонів євро.

За словами джерел з оборонної промисловості, наразі проект відкриття центру не досягнув жодного прогресу. Замість цього Берлін і Варшава ведуть непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства. Хоча попередній проект був готовий, але до кінця минулого тижня документ так і не був підписаний через різні спірні моменти.

Як було задумано, два німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann мали створити спільне підприємство. Разом з польською компанією PGZ було заплановано створити танкову майстерню на польських заводах у Глівіце і Познані. Витрати на ремонт танків Leopard мав покривати німецький уряд.

За даними видання, проект відкриття центру ніби то гальмує Польща. Компанія PGZ надала дуже своєрідні ідеї щодо вартості робіт з ремонту танків та завищені ціни.

На думку німецьких танкобудівників, суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими.

Передача Leopard Україні

Нагадаємо, частина країн Європи вирішила надати Україні танки Leopard 2 та Leopard у рамках військової допомоги. Загалом союзники пообіцяли надати два батальйони танків Leopard 2 (близько 60 одиниць).

При цьому для їхнього ремонту Польща погодилася організувати на своїй території сервісний центр. Для цього їй необхідно домовитись з Німеччиною щодо постачання запчастин.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ще наприкінці квітня обіцяв відкрити центр у травні, але, вочевидь, переговори між країнами затяглися.

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