Берлин и Варшава не могут договориться, где открыть центр для ремонта Leopard, - Spiegel

Договоренность об открытии центра была озвучена еще 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда глава Минобороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.

По словам источников по оборонной промышленности, проект открытия центра не достиг ни одного прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия. Хотя предварительный проект был готов, но до конца прошлой недели документ так и не был подписан из-за разных спорных моментов.

Как было задумано, два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann должны были создать совместное предприятие. Вместе с польской компанией PGZ было запланировано создать танковую мастерскую на польских заводах в Гливице и Познани. Расходы на ремонт танков Leopard должно было покрывать германское правительство.

По данным издания, проект открытия центра якобы тормозит Польша. Компания PGZ предоставила очень своеобразные идеи по стоимости работ по ремонту танков и завышенным ценам.

По мнению немецких танкостроителей, споры вокруг танкового хаба политически мотивированы.

Передача Leopard Украина

Напомним, часть стран Европы решила предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard в рамках военной помощи. В общей сложности союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).

При этом для их ремонта Польша согласилась организовать сервисный центр на своей территории. Для этого ей необходимо договориться с Германией по поставке запчастей.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак еще в конце апреля обещал открыть центр в мае, но, по всей видимости, переговоры между странами затянулись.

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