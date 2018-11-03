Берлин останется верен миграционному договору ООН, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель считает, что пакт отмечает суверенитет государств по вопросам миграции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин оставляет поддержку договору про безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию, которая была ранее согласована Генассамблеей ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Меркель считает, что пактом отмечается суверенитет государств в вопросах миграции, а также он является основой для легализации из профессиональных или гуманитарных причин. Канцлер Германии заявила, что хотя документ не является юридически обязательным, но он делает значительный вклад для уменьшения нелегальной миграции.

Договор должен быть подписан в декабре 2018 года во время конференции ООН в Марокко. В нем находятся 23 рекомендации, которые касаются поведения государств с принятыми мигрантами для борьбы с контрабандистами и помощь в интеграции и устранения дискриминации.

Напомним, Ангела Меркель заявила, что Германия и Польша ожидают заключения соглашения по Brexit в ближайшие дни. По словам Меркель, Германия и Польша хотят, чтобы Великобритания и Европейский союз договорились об упорядоченный процесс выхода в течение ближайших нескольких дней.