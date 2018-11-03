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Берлін залишиться вірний міграційному договору ООН, - Меркель

Новини » Політика    03.11.2018 - 06:48
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель вважає, що пакт відзначає суверенітет держав з питань міграції

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін залишає підтримку договору про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію, що була раніше узгоджена Генасамблеєю ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Меркель вважає, що пактом відзначається суверенітет держав у питаннях міграції, а також він є основою для легалізації з професійних чи гуманітарних причин. Канцлер Німеччини заявила, що хоч документ не є юридично обов’язковим, але він робить значний внесок для зменшення нелегальної міграції.

Договір має бути підписаний в грудні 2018 року під час конференції ООН в Марокко. В ньому знаходяться 23 рекомендації, які стосуються поводження держав з прийнятими мігрантами для боротьби з контрабандистами й допомога в інтеграції та усунення дискримінації.

Нагадаємо, Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Польща очікують укладення угоди по Brexit в найближчі дні. За словами Меркель, Німеччина і Польща хочуть, щоб Великобританія і Європейський союз домовилися про упорядкований процес виходу протягом найближчих декількох днів.

 

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