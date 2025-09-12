Берлін нарощує армію: Німеччина готується до можливого удару Росії

"Армія має бути готовою до війни до 2029 року і забезпечити можливості, які Німеччина обіцяла (НАТО) до 2035 року", - написав начальник армії ФРН Альфонс Майс у листі від 2 вересня, адресованому начальнику штабу оборони Карстену Бройєру.

Він заявив, що досягнення цих цілей неможливе з урахуванням поточної чисельності особового складу, яка також включає 37 тисяч неактивних військовослужбовців.

Німеччина вже почала збільшувати свої зобов'язання перед союзниками у Східній Європі, зокрема, створивши німецьку бригаду в Литві, чисельність якої становитиме близько 5000 військовослужбовців, і розгорнувши військово-морське патрулювання в Балтійському морі для протидії підводним диверсіям.

Майс закликав до збільшення чисельності діючих військ приблизно на 45 тисяч осіб до 2029 року, коли за оцінками керівництва НАТО Росія буде здатна завдати великомасштабного удару по західних союзниках.

Також глава армії ФРН заявив про потребу наростити війська до 2035 року ще на 45 тисяч військових. Це необхідно, щоб досягти нових цілей НАТО і створити резерви для війни на виснаження, подібної до тієї війни, яку РФ веде проти України.

Паралельно Майс закликав до збільшення чисельності військ на 10 тисяч осіб для зміцнення територіальної оборони.

Представник Міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати документ, пославшись на його конфіденційний характер.

Він сказав, що НАТО скоригувало свої цілі в галузі потенціалу у відповідь на значно збільшені загрози після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року:

"За першими приблизними оцінками, знадобиться загалом близько 460 тисяч осіб (з Німеччини), з яких близько 260 тисяч будуть діючими військовослужбовцями і близько 200 тисяч - резервістами", - зазначив Майс.

У червні міністр оборони Борис Пісторіус оголосив, що Німеччині знадобиться до 60 тисяч додаткових діючих військовослужбовців у всіх родах військ, щоб досягти нових цілей НАТО, внаслідок чого чисельність збройних сил Німеччини, Бундесверу, в майбутньому становитиме близько 260 тисяч осіб.

Однак, за даними міністерства, вони ще не досягли мети у 203 тисячі військовослужбовців, встановленої у 2018 році, і як і раніше відчувають брак приблизно 20 тисяч регулярних військовослужбовців.