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Берлин готов стать гарантом. Мирный договор позволит Украине защититься в будущем, - Шольц

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Берлин, Пятница 22 апреля 2022 12:56
Берлин готов стать гарантом. Мирный договор позволит Украине защититься в будущем, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерации. И этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера Германии Олафа Шольца для Spiegel.

По его словам, самое важное на сегодня - это прекращение огня и выведение российских войск с территории Украины.

"Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все таким образом, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в качестве гарантов. Не будет навязанного мира, о котором давно мечтал (президент России, - ред.) Путин", - заявил Шольц.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция тоже готова стать гарантом безопасности Украины, но на своих условиях. В частности, Анкара отвергла возможность отправки своих военных на помощь Киеву в случае повторного нападения России.

До этого в Офисе президента говорили, что договор о гарантиях безопасности для Украины уже дорабатывают.

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