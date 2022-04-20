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Договор о гарантиях безопасности для Украины уже дорабатывают, - Подоляк

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 10:20
Договор о гарантиях безопасности для Украины уже дорабатывают, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Юридические подгруппы, которые принимают участие в мирных переговорах с Россией, дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины. Процесс продолжается с оглядкой на то, что будет происходить на полях сражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ".

По его словам, у украинской стороны было удачное формульное решение, как выйти из войны и получить гарантии безопасности. И более-менее понятная формула зафиксирована в стамбульском коммюнике.

Но после того, как стало известно о военных преступлениях российской армии в Киевской области, переговорный фон изменился. Кроме того, после этого произошел ракетный удар по вокзалу в Краматорске, а на сегодня продолжается физическое уничтожение Мариуполя.

"Но рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины относительно его соответствия международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран потенциальных гарантов. Все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что тяжелая ситуация в Мариуполе усложнила переговорный процесс, а Россия сделала серьезную ставку на второй этап войны на востоке Украины.

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