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Brexit - самая большая ошибка Британии со времен Второй мировой, - экс-спикер парламента

Новости » Политика     06.11.2019 - 21:13
Brexit - самая большая ошибка Британии со времен Второй мировой, - экс-спикер парламента
Фото: Джон Беркоу (flickr.com/meandmyshadow)

Беркоу отверг обвинения в том, что он блокировал принятие решения в отношении Brexit

Экс-спикер парламента Великобритании Джон Беркоу назвал Brexit самой большой ошибкой со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Беркоу также отверг обвинения в том, что он блокировал принятие решения относительно выхода Британии из ЕС. Он подчеркнул, что именно парламент не допустил Brexit.

"Не думаю, что это как-то поможет Соединенному королевству. Brexit - самая большая ошибка нашей страны после войны. Я уважаю премьер-министра Джонсона, но Brexit нам не поможет. Лучше быть частью мощного блока", - сказал Беркоу.

Напомним, Беркоу 31 октября покинул свой пост после десяти лет работы. О намерениях оставить должность спикера британской палаты общин 31 октября Беркоу объявил еще в сентябре.

Как сообщает РБК-Украина, 29 октября Палата общин британского парламента поддержала инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря. Сообщалось, что во время голосования 29 декабря, инициативу поддержали 438 депутатов, еще двадцать парламентариев высказались против нее.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости проведения досрочных выборов 12 декабря. По его словам, это поможет стране выйти из состава ЕС.

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