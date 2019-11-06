Brexit - найбільша помилка Британії з часів Другої світової, - екс-спікер парламенту

Фото: Джон Беркоу (flickr.com/meandmyshadow)

Беркоу відкинув звинувачення у тому, що він блокував прийняття рішення стосовно Brexit

Екс-спікер парламенту Великобританії Джон Беркоу назвав Brexit найбільшою помилкою з часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що Беркоу також відкинув звинувачення у тому, що він блокував прийняття рішення стосовно виходу Британії з ЄС. Він наголосив, що саме парламент не допустив Brexit.

"Не думаю, що це якось допоможе Сполученому королівству. Brexit - найбільша помилка нашої країни після війни. Я поважаю прем’єр-міністра Джонсона, але Brexit нам не допоможе. Краще бути частиною потужного блоку", - зазначив Беркоу.

Нагадаємо, Беркоу 31 жовтня покинув свій пост після десяти років роботи. Про наміри залишити посаду спікера британської палати громад 31 жовтня Беркоу оголосив ще у вересні.

Як повідомляє РБК-Україна, 29 жовтня Палата громад британського парламенту, підтримала ініціативу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про проведенні дострокових виборів 12 грудня. Зазначалося, що під час голосування 29 грудня, ініціативу підтримали 438 депутатів, ще двадцять парламентаріїв висловилися проти неї.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про необхідність проведення дострокових виборів 12 грудня. За його словами, це допоможе країні вийти зі складу ЄС.