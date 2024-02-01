UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Бериславі росіяни вдарили по іноземним волонтерам: загинули громадяни Франції

Фото: росіяни вдарили по іноземним волонтерам в Бериславі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 лютого, через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Армія РФ вбила двох громадян Франції", - повідомив глава Херсонської ОВА.

Прокудін повідомив, що в результаті російської атаки також постраждали ще троє іноземців. Серед поранених також активіст українського представництва організації. 

Обстріли Берислава

Нагадаємо, що це не вперше за сьогодні, що росіяни обстріляли Берислав. Ми писали, що вранці російські війська атакували бригаду швидкої допомоги в Бериславському районі Херсонської області.

Після цього окупанти з дрона скинули вибухівку на жінку.

Днями РБК-Україна повідомляло, що війська РФ у Бериславі скинули вибухівку на мотоцикл, в якому їхали люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяволонтериВійна Росії проти України