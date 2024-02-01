В Бериславі росіяни вдарили по іноземним волонтерам: загинули громадяни Франції

"Армія РФ вбила двох громадян Франції", - повідомив глава Херсонської ОВА.

Прокудін повідомив, що в результаті російської атаки також постраждали ще троє іноземців. Серед поранених також активіст українського представництва організації.

Обстріли Берислава

Нагадаємо, що це не вперше за сьогодні, що росіяни обстріляли Берислав. Ми писали, що вранці російські війська атакували бригаду швидкої допомоги в Бериславському районі Херсонської області.

Після цього окупанти з дрона скинули вибухівку на жінку.

Днями РБК-Україна повідомляло, що війська РФ у Бериславі скинули вибухівку на мотоцикл, в якому їхали люди.

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