ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти з дрона скинули вибухівку на жінку в Бериславі

Берислав, Четвер 01 лютого 2024 17:12
UA EN RU
Окупанти з дрона скинули вибухівку на жінку в Бериславі Фото: росіяни обстріляли Бериславський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи продовжують атакувати мирних жителів Берислава з безпілотників. Сьогодні в результаті російської агресії було поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

За даними Херсонської ОВА, сьогодні, 1 лютого, близько 15:15 під удар потрапила місцева жінка.

"Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника 48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці", - повідомили в адміністрації.

Наразі відомо, що потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Обстріли Берислава

Нагадаємо, що це не вперше за сьогодні, що росіяни обстріляли Берислав. Ми писали, що вранці російські війська атакували бригаду швидкої допомоги в Бериславському районі Херсонської області.

Днями РБК-Україна повідомляло, що війська РФ у Бериславі скинули вибухівку на мотоцикл, в якому їхали люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України Берислав
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії