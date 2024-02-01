Окупанти з дрона скинули вибухівку на жінку в Бериславі

Російські терористи продовжують атакувати мирних жителів Берислава з безпілотників. Сьогодні в результаті російської агресії було поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

За даними Херсонської ОВА, сьогодні, 1 лютого, близько 15:15 під удар потрапила місцева жінка.

"Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника 48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці", - повідомили в адміністрації.

Наразі відомо, що потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Обстріли Берислава

Нагадаємо, що це не вперше за сьогодні, що росіяни обстріляли Берислав. Ми писали, що вранці російські війська атакували бригаду швидкої допомоги в Бериславському районі Херсонської області.

Днями РБК-Україна повідомляло, що війська РФ у Бериславі скинули вибухівку на мотоцикл, в якому їхали люди.

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