UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Берислав може залишитися без світла до деокупації, - Херсонська ОВА

Ілюстративне фото: Берислав може залишитися без світла до деокупації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Тимчасово непідконтрольний Україні Берислав (Херсонська область) може залишитись без електропостачання до деокупації через те, що росіяни підірвали лінії електропередач біля міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За його словами, внаслідок теракту росіян було знищено близько півтора кілометра опор та ліній електропередач.

"Місто залишилося без електроживлення, адже пошкодження досить масштабні. Оперативно полагодити поломки неможливо - не вистачає фахівців, обладнання та російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - розповів Янушевич.

Він додав, що в Бериславі росіяни також замінували водонапірні свердловини, яких у місті 14. Інформація про те, які з них заміновані, ще уточнюється.

"Окупанти підірвали і високовольтні лінії, що йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми з електропостачанням", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, російські окупанти підірвали лінії електропередач у районі окупованого Берислава у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьЕлектроенергіяВійна Росії проти України