Берислав може залишитися без світла до деокупації, - Херсонська ОВА

За його словами, внаслідок теракту росіян було знищено близько півтора кілометра опор та ліній електропередач.

"Місто залишилося без електроживлення, адже пошкодження досить масштабні. Оперативно полагодити поломки неможливо - не вистачає фахівців, обладнання та російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - розповів Янушевич.

Він додав, що в Бериславі росіяни також замінували водонапірні свердловини, яких у місті 14. Інформація про те, які з них заміновані, ще уточнюється.

"Окупанти підірвали і високовольтні лінії, що йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми з електропостачанням", - зазначив Янушевич.