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Берислав может остаться без света до деоккупации, - Херсонская ОВА

Иллюстративное фото: Берислав может остаться без света до деоккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Временно неподконтрольный Украине Берислав (Херсонская область) может остаться без электроснабжения до деоккупации из-за того, что россияне взорвали линии электропередач возле города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, в результате теракта россиян были уничтожены около полутора километра опор и линий электропередач.

"Город остался без электропитания, ведь повреждения достаточно масштабны. Оперативно починить поломки невозможно - не хватает специалистов, оборудование и российские захватчики не дадут этого сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", - рассказал Янушевич.

Он добавил, что в Бериславе россияне также заминировали водонапорные скважины, которых в городе 14. Информация о том, какие из них заминированы, еще уточняется.

"Оккупанты взорвали и высоковольтные линии, идущие на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением", - отметил Янушевич.

Напомним, сегодня, 6 ноября, российские оккупанты взорвали линии электропередач в районе оккупированного Берислава в Херсонской области.

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