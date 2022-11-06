Берислав может остаться без света до деоккупации, - Херсонская ОВА

По его словам, в результате теракта россиян были уничтожены около полутора километра опор и линий электропередач.

"Город остался без электропитания, ведь повреждения достаточно масштабны. Оперативно починить поломки невозможно - не хватает специалистов, оборудование и российские захватчики не дадут этого сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", - рассказал Янушевич.

Он добавил, что в Бериславе россияне также заминировали водонапорные скважины, которых в городе 14. Информация о том, какие из них заминированы, еще уточняется.

"Оккупанты взорвали и высоковольтные линии, идущие на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением", - отметил Янушевич.