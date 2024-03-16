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У березні ТЕС і ТЕЦ накопичили більше вугілля, ніж за останні 4 роки, - Герус

Фото: Андірй Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На сьогодні теплова генерація накопичила на складах понад 1 млн тонн вугілля, що є найвищим показником за останні 4 роки.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус., повідомляє РБК-Україна з посиланням на круглий стіл Міненерго.

За його словами, Україна пережила найскладнішу в історії зиму, коли електроенергія генерувалася з усього, з чого тільки можна було, "тисячами і тисячами дизельних генераторів…".

Але, на його переконання, українська енергосистема прожила її, підготувалася до цієї зими, і вона пройшла вже значно краще.

"Ми бачимо, що у нас вже є певний запас міцності… Якщо користуватися фактами і цифрами, то сьогодні у нас запаси вугілля на 14 березня - понад 1 млн тонн. Ці запаси вугілля є більшими, аніж на 14 березня 2023, 2022 та 2021 року. Тобто, у довоєнний рік у нас було менше вугілля, а зараз більше. Тому у нас сьогодні максимальна кількість на складах за останні 4 роки", - розповів Герус, зазначивши, що це показує, що у енергосистеми є певний запас міцності.

Нагадаємо, напередодні в ДТЕК Енерго повідомляли, що у лютому шахтарі компанії запустили 4 нові вугільні лави, одну з яких вдалося запустити достроково.

Зазначалося, що загалом за два місяці року шахтарі компанії ввели в роботу 6 нових лав, а за увесь 2023 рік - 26. Інвестиції компанії в український вуглевидобуток минулоріч склали близько 7 млрд грн.

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ТЕСТЕЦАндрій Герус