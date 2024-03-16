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В марте ТЭС и ТЭЦ накопили больше угля, чем за последние 4 года, - Герус

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На сегодняшний день тепловая генерация накопила на складах более 1 млн тонн угля, что является самым высоким показателем за последние 4 года.

Об этом заявил глава комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на круглый стол Минэнерго.

По его словам, Украина пережила сложную в истории зиму, когда электроэнергия генерировалась из всего, из чего только можно было, "тысячами и тысячами дизельных генераторов…".

Но, по его убеждению, украинская энергосистема прожила ее, подготовилась к этой зиме, и она прошла уже лучше.

"Мы видим, что у нас уже есть определенный запас прочности… Если пользоваться фактами и цифрами, то сегодня у нас запасы угля на 14 марта - более 1 млн тонн. Эти запасы угля больше, чем на 14 марта 2023, 2022 и 2021 года. То есть, в довоенный год у нас было меньше угля, а сейчас больше. Поэтому у нас сегодня максимальное количество на складах за последние 4 года", - рассказал Герус, отметив, что это показывает, что у энергосистемы есть определенный запас прочности.

Напомним, накануне в ДТЭК Энерго сообщали, что в феврале шахтеры компании запустили 4 новых угольных ряда, один из которых удалось запустить досрочно.

Отмечалось, что за два месяца года шахтеры компании ввели в работу 6 новых рядов, а за весь 2023 год - 26. Инвестиции компании в украинскую угледобычу в прошлом году составили около 7 млрд грн.

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ТЭСТЭЦАндрей Герус