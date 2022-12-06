"Бережемо цей патрон". У Зеленського назвали умови закордонної поїздки президента

Президент України Володимир Зеленський не поїхав на саміт G-20 на Балі,бо там не було увалено жодного важливого рішення. Але його поїздка за кордон все ж таки можлива.

"Якби ми знали, що на G-20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад, виключення Росії чи ще щось інше дуже важливе, то так - шанс того, що президент міг би туди поїхати, був", - сказав він.

При цьому прес-секретар не виключив у майбутньому потенційного візиту Зеленського за кордон при умові, що такий візит має бути використаний із максимальною ефективністю.

"Президент від початку війни нікуди не виїжджав за межі країни. Сам факт його візиту кудись був би дуже гучним інформаційним приводом - як постріл. Тому ймовірність того, що він кудись поїде, є. І ми цей "патрон" бережемо для чогось, що зможемо використати з максимальною ефективністю", - пояснив Никифоров.