"Бережем этот патрон". У Зеленского назвали условия заграничной поездки президента

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал на саммит G-20 на Бали, потому что там не было принято ни одно важное решение. Но его поездка за границу все же возможна.

"Если бы мы знали, что на G-20 будет принято какое-нибудь решение, которое нам очень поможет, например, исключение России или еще что-то другое очень важное, то да - шанс того, что президент мог бы туда поехать, был", - сказал он .

При этом пресс-секретарь не исключил в будущем потенциального визита Зеленского за границу, при условии, что такой визит должен быть использован с максимальной эффективностью.

"Президент с начала войны никуда не уезжал за пределы страны. Сам факт его визита куда-то был бы очень громким информационным поводом - как выстрел. Поэтому вероятность того, что он куда-то уедет, есть. И мы этот "патрон" бережем для чего-то, что сможем использовать с максимальной эффективностью", - пояснил Никифоров.