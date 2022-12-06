ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли відбудеться прес-конференція Зеленського: в ОП назвали умову

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 грудня 2022 11:05
Коли відбудеться прес-конференція Зеленського: в ОП назвали умову Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прес-конференція президента Володимира Зеленського відбудеться. Але це пройде тоді, коли буде вирішено всі питання щодо безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Прес-конференція, звісно, буде. Але поки що якихось конкретних планів немає. Є дуже багато питань щодо безпеки, - сказав Никифоров.

Він пояснив, якщо й буде організована класична прес-конференція з відкритою акредитацією, то це автоматично означає, що має бути абсолютно безпечне місце проведення.

"Як тоді в метро, пам'ятаєте? А таких місць - годі знайти. Їх, по суті, немає", - зазначив Никифоров, додавши, що безпека наразі одна з головних умов організації таких заходів.

Нагадаємо, що глава держави проводив велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відображенню російської агресії, ще навесні. Тоді він спілкувався із журналістами на одній зі станцій Київського метрополітену.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Президент
NEWS
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України