Берем, воруем, отдаем. Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне? Если побороть коррупцию, то, возможно, и новые деньги от МВФ не понадобятся? Посадят ли кого-то из топ-коррупционеров страны?
Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ;
Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса Президента Украины;
Игорь Уманский, советник главы Офиса Президента Украины;
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (август 2019 - март 2020);
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь"
Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина";
Николай Катеринчу, лидер Европейской партии Украины;
Роман Насиров, глава Государственной фискальной службы Украины (2015-2017);
Анатолий Макаренко, глава Государственной таможенной службы Украины (2009-2010).
Они говорят, а решает народ.