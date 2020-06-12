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Берем, воруем, отдаем. Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Новости » Пресс-релизы     12.06.2020 - 11:06
Берем, воруем, отдаем. Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне? Если побороть коррупцию, то, возможно, и новые деньги от МВФ не понадобятся? Посадят ли кого-то из топ-коррупционеров страны?

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ;

Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса Президента Украины;

Игорь Уманский, советник главы Офиса Президента Украины;

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (август 2019 - март 2020);

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь"

Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина";

Николай Катеринчу, лидер Европейской партии Украины;

Роман Насиров, глава Государственной фискальной службы Украины (2015-2017);

Анатолий Макаренко, глава Государственной таможенной службы Украины (2009-2010).

Они говорят, а решает народ.

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