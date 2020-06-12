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Беремо, крадемо, віддаємо. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні в 21.00

Новини » Прес-релізи     12.06.2020 - 11:06
Беремо, крадемо, віддаємо. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні в 21.00

Скільки втрачає бюджет України від корупційних схем у податковій та митниці? Якщо побороти корупцію, то, може, і нові гроші від МВФ не знадобляться? Чи посадять когось з топ-корупціонерів країни?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.


Гості студії:


Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ;

Юлія Ковалів, заступник голови Офісу Президента України;

Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України;


Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (серпень 2019 - березень 2020);


Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;

Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина";

Микоола Катеринчук, лідер Європейської партії України;


Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України (2015-2017);

Анатолій Макаренко, голова Державної митної служби України (2009-2010).


Вони говорять, а вирішує народ.

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