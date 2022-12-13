На береговій лінії Нікополя спрацювало мінне загородження: що відомо

Мешканці міста, які проживають близько до Дніпра, могли чути кілька вибухів. На щастя, із нікопольців міста ніхто не постраждав.

"На питання щодо кількості постраждалих і хто саме потрапив на мінне поле, бійці відповіли, що раки будуть задоволені", - йдеться у повідомленні Нікопольського РВА.

Євтушенко також додатково уточнив, що берегова лінія Нікопольського району перебуває під повним контролем українських військових.