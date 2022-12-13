UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На береговій лінії Нікополя спрацювало мінне загородження: що відомо

Фото: у Нікополі спрацювало мінне загородження (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На береговій лінії Нікополя Дніпропетровської області сьогодні, 13 грудня, спрацювала мінне загородження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Мешканці міста, які проживають близько до Дніпра, могли чути кілька вибухів. На щастя, із нікопольців міста ніхто не постраждав.

"На питання щодо кількості постраждалих і хто саме потрапив на мінне поле, бійці відповіли, що раки будуть задоволені", - йдеться у повідомленні Нікопольського РВА.

Євтушенко також додатково уточнив, що берегова лінія Нікопольського району перебуває під повним контролем українських військових.

Нагадаємо, вчора росіяни обстрілювали Нікопольський район із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Пізніше стало відомо, що російські військові здійснили сім обстрілів і випустили понад 50 снарядів.

Зазначимо, що 9 грудня повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала 12 годин. В ОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НікопольДніпропетровська областьВторгнення Росії до України