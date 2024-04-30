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Берегова охорона Китаю "витіснила" філіппінські кораблі з мілини Скарборо

Вівторок 30 квітня 2024 08:15
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Берегова охорона Китаю "витіснила" філіппінські кораблі з мілини Скарборо Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Берегова охорона Китаю "витіснила" корабель берегової охорони Філіппін і ще одне судно з вод, прилеглих до мілини Скарборо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство посилається на китайські державні ЗМІ, не наводячи більше жодних подробиць.

Протягом останніх місяців Пекін і Маніла неодноразово конфліктували через підводний риф, який, за словами Філіппін, знаходиться в його винятковій економічній зоні, проте Китай також вважає його своїм.

Країни також обмінялися звинуваченнями щодо агресивних маневрів. Філіппіни нещодавно викликали китайського дипломата щодо цих дій.

Раніше Китай і Філіппіни заявляли, що шукатимуть порозуміння у зв’язку із сутичками у Південно-Китайському морі, але останнім часом напруга зросла, особливо після того, як Філіппіни налагодили міцніші дипломатичні та військові зв’язки зі Сполученими Штатами.

Китай претендує на майже все Південно-Китайське море, яке використовує для здійснення морської торгівлі на суму понад 3 трильйони доларів США, включаючи частини, на які претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія та Бруней. У 2016 році Постійний арбітражний суд заявив, що претензії Китаю не мають правових підстав.

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