Берегова охорона Китаю "витіснила" філіппінські кораблі з мілини Скарборо

Берегова охорона Китаю "витіснила" корабель берегової охорони Філіппін і ще одне судно з вод, прилеглих до мілини Скарборо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство посилається на китайські державні ЗМІ, не наводячи більше жодних подробиць.

Протягом останніх місяців Пекін і Маніла неодноразово конфліктували через підводний риф, який, за словами Філіппін, знаходиться в його винятковій економічній зоні, проте Китай також вважає його своїм.

Країни також обмінялися звинуваченнями щодо агресивних маневрів. Філіппіни нещодавно викликали китайського дипломата щодо цих дій.

Раніше Китай і Філіппіни заявляли, що шукатимуть порозуміння у зв’язку із сутичками у Південно-Китайському морі, але останнім часом напруга зросла, особливо після того, як Філіппіни налагодили міцніші дипломатичні та військові зв’язки зі Сполученими Штатами.

Китай претендує на майже все Південно-Китайське море, яке використовує для здійснення морської торгівлі на суму понад 3 трильйони доларів США, включаючи частини, на які претендують Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Малайзія та Бруней. У 2016 році Постійний арбітражний суд заявив, що претензії Китаю не мають правових підстав.

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