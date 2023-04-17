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Берегова охорона Італії врятувала майже 600 мігрантів

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Понеділок 17 квітня 2023 05:48
Берегова охорона Італії врятувала майже 600 мігрантів Фото: біля узбережжя Італії врятували 600 мігрантів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В неділю, 16 квітня, берегова охорона Італії врятувала майже 600 мігрантів, що перебували на тральщику в Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Судно знаходилось приблизно у 270 км від узбережжя південно-східної Сицилії. Зазначається, що берегова охорона провела операцію з рятування, яка ускладнювалась погодними умовами.

Далі мігрантів мають направити в Сицилію, до портів Аугусти та Катанії.

Нагадаємо, що за перші три місяці 2023 року в центральному Середземномор’ї загинув 441 мігрант чи біженець.

Так, нещодавно декілька човнів з мігрантами затонули біля узбережжя Тунісу, намагаючись потрапити до Італії.

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