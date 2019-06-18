Біля берегів Туреччини затонуло судно з нелегалами

Фото: аварія човна в Туреччині (twitter.com/aa_russian)

В результаті аварії з човном загинули 12 мігрантів

На південно-заході Туреччини біля берегів курортного району Бодрум перекинулося і затонуло судно з нелегальними мігрантами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

За даними берегової охорони, в результаті аварії загинули 12 людей. Звідки пливли нелегали - не повідомляється.



Імовірно, на судні перебувало близько 40 чоловік, 31 з яких вдалося врятувати. Тіла загиблих мігрантів доставляють на човнах у район Тургутрейс.

Для рятувальної операції влада задіяли судна берегової охорони, а також вертоліт і водолазів. Глибина ділянки моря, де тривають пошуково-рятувальні роботи, становить близько 34 метрів.

Нагадаємо, в рамках програми Євросоюзу по переселенню особливо вразливих категорій біженців на територію ЄС з Північної Африки і Близького Сходу прибули вже 32,7 тисячі осіб. З них 4,1 тисячі біженців прийняла Німеччина.