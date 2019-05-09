У берегов Турции выловили почти полторы тонны марихуаны

Фото: изъятая марихуана (Milliyet)

Людей, которые переправляли наркотики, задержали

Вблизи северо-западного берега Турции правоохранители выловили из воды почти полторы тонны марихуаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

Как сообщается, инцидент произошел вблизи курортного городка Айванлик. Шесть человек на деревянной лодке переправляли упакованную в вакуумные мешки мариухану.

Отмечается, что из-за перегрузки лодка затонула. Местные жители сообщили правоохранителям о подозрительных мешках в море. Полиция достала из воды 1441 кг марихуаны.

Лица, которые переправляли наркотики, были задержаны.

Напомним, ранее в Нидерландах сотрудники таможенной службы в порту Роттердама обнаружили 1600 кг кокаина. Правоохранители обнаружили кокаин вместе с грузом бананов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ блокировала контрабанду кокаина из Южной Америки. Во время осуществления углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 кг кокаина, по ценам "теневого" рынка стоимость "находки" составляет более 1 млн долларов.

Ранее, полиция разоблачила преступную организацию, участники которой занимались распространением тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.