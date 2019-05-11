Біля берегів Туніса затонув човен з мігрантами

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Загинули щонайменше 50 осіб

Не менше п'ятдесяти осіб загинули після аварії човна біля берегів Туніса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що судно йшло в бік Італії, на ньому перебували мігранти з африканських країн.

За даними Міжнародної організації з міграції, врятувати вдалося 16 із 70 пасажирів човна. Рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. У міністерстві оборони Туніса повідомили, що човен з мігрантами вийшов в море в четвер з порту Зуарі на заході Лівії.

Потік біженців в Середземному морі посилився у зв'язку з відновленням військових дій в районі столиці Лівії Тріполі. У середині квітня війська під керівництвом генерала Халіфа Хафтара почали наступ на контрольований урядом місто.

За підрахунками Міжнародної організації з міграції, в 2018 році у водах Середземного моря загинули майже 2300 осіб, близько 120 тисяч осіб змогли перебратися в Європу.

Раніше повідомлялося, що в результаті недавніх боїв у південній частині Тріполі в Лівії загинуло 187 осіб і 1157 отримали поранення.