У берегов Сирии атаковали иранский танкер, есть жертвы
У берегов Сирии неизвестные атаковали иранский топливозаправщик. В результате инцидента погибли не менее трех человек.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сирийские государственные медиа и правозащитников.
По данным Сирийской обсерватории по правам человека, не менее трех граждан Сирии погибли в результате этой атаки, в том числе двое членов экипажа танкера. На данный момент неизвестно, кто именно атаковал судно, оно находилось недалеко от порта Баниас.
По данным сирийских медиа, судно могло быть атаковано беспилотником со стороны ливанских территориальных вод.
Отметим, это считается первой атакой на нефтяной танкер в этом районе, хотя терминал Баниас уже подвергался нападениям. Так, например, в 2019 году на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв.
В марте 2021 года Министерство обороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Также ведомство уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак.