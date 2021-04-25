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Біля берегів Сирії атакували іранський танкер, є жертви

Новость на русском → Неділя 25 квітня 2021 08:48
Біля берегів Сирії атакували іранський танкер, є жертви Фото: іранський танкер атакували біля Сирії (twitter.com/IranIntl_En)
Автор: РБК-Україна

Біля берегів Сирії невідомі атакували іранський паливозаправник. В результаті інциденту загинули не менше трьох осіб.

Про це пише The Guardian з посиланням на сирійські державні медіа та правозахисників.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, не менше трьох громадян Сирії загинули в результаті цієї атаки, в тому числі двоє членів екіпажу танкера. На даний момент невідомо, хто саме атакував судно, воно знаходилося недалеко від порту Баніас.

За даними сирійських медіа, судно могло бути атаковано безпілотником з боку ліванських територіальних вод.

Зазначимо, це вважається першою атакою на нафтовий танкер в цьому районі, хоча термінал Баніас вже піддавався нападам. Так, наприклад, у 2019 році на нафтопереробному заводі стався вибух.

У березні 2021 року Міністерство оборони Туреччини звинуватило Сирію у нанесенні ракетного удару по двох населених пунктах у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. Також відомство повідомило Росію про необхідність не допускати подібних атак.

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