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У берегов Швеции горит автомобильный паром, на борту находятся сотни пассажиров

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Стокгольм, Понедельник 29 августа 2022 15:49
У берегов Швеции горит автомобильный паром, на борту находятся сотни пассажиров Фото: у берегов Швеции горит автомобильный паром (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Автомобильный паром Stena Scandica с 300 людьми на борту загорелся у побережья Швеции. С Судна началась эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя морской администрации Швеции Йонаса Франзена, возгорание началось на автомобильной палубе. К месту происшествия были отправлены три вертолета и семь судов, началась эвакуация людей с корабля.

Сообщений о пострадавших не поступало, причина возгорания пока неизвестна. Шведские власти также сообщили, что пожар взят под контроль. Паром Stena Scandica находился у острова Готска-Санден у юго-восточного побережья Швеции.

Ранее мы писали, что в ближайшее время Швеция выделит дополнительный пакет помощи Украине для повышения ее устойчивости.

Также сообщалось, что министр обороны Швеции допустил производство оружия для нужд Украины. До этого Швеция предоставила 120 инструкторов для обучения украинских военных.

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