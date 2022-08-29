Біля берегів Швеції горить автомобільний пором, на борту знаходяться сотні пасажирів
Автомобільний пором Stena Scandica з 300 людьми на борту загорівся біля узбережжя Швеції. З Судна почалася евакуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами представника морської адміністрації Швеції Йонаса Франзена, загоряння почалося на автомобільній палубі. До місця події були відправлені три вертольоти і сім суден, почалася евакуація людей з корабля.
Повідомлень про постраждалих не надходило, причина загоряння поки невідома. Шведська влада також повідомила, що пожежу взято під контроль. Пором Stena Scandica знаходився біля острова Готська-Санден біля південно-східного узбережжя Швеції.
Раніше ми писали, що найближчим часом Швеція виділить додатковий пакет допомоги Україні для підвищення її стійкості.
Також повідомлялося, що міністр оборони Швеції допустив виробництво зброї для потреб України. До цього Швеція надала 120 інструкторів для навчання українських військових.
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