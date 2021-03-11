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У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 11 марта, у берегов Румынии затонул сухогруз "Волго Балт 179" с украинцами на борту. На данный момент известно о не менее двух погибших.

Об этом сообщает компания Grup Servicii Petroliere (GSP).

Сообщается, что экипаж корабля состоит из 13 человек - все они граждане Украины. Удалось спасти десять человек, они находятся в госпитале корабля GSP Falcon и получают всю необходимую помощь.

Также сообщается, что погибли два человек, еще один считается пропавшим без вести. Поисковая опреация продолжается.

По уточненным данным, в 04:40 судно GSP Falcon получило экстренное сообщение с сухогруза "Волго Балт 179". Спасательная операция началась сразу в чрезвычайно сложных погодных условиях, поскольку волны достигали высоты 4 метров.

Согласно информации из открытых источников, это российский сухогруз.

Напомним, в январе у побережья турецкой провинции Айдын затонуло судно, на его борту находились 12 членов экипажа, среди которых десять украинцев. В результате инцидента погибли три человека.

Также сообщалось, что шестерых украинских моряков освободили из плена пиратов в Нигерии.

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