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Біля берегів Румунії затонув суховантаж з українцями на борту, є загиблі

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 11 березня, біля берегів Румунії затонув суховантаж "Волго Балт 179" з українцями на борту. На даний момент відомо про не менш двох загиблих.

Про це повідомляє компанія Grup Servicii Petroliere (GSP).

Повідомляється, що екіпаж корабля складається з 13 осіб - всі вони громадяни України. Вдалося врятувати десять осіб, вони знаходяться в госпіталі корабля GSP Falcon і отримують всю необхідну допомогу.

Також повідомляється, що загинули двоє осіб, ще одна вважається зниклою безвісти. Пошукова опреация триває.

За уточненими даними, о 04:40 судно GSP Falcon отримало екстрене повідомлення з суховантажу "Волго Балт 179". Рятувальна операція почалася відразу в надзвичайно складних погодних умовах, оскільки хвилі досягали висоти 4 метрів.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, це російський суховантаж.

Нагадаємо, в січні біля узбережжя турецької провінції Айдин затонуло судно, на його борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три особи.

Також повідомлялося, що шістьох українських моряків звільнили з полону піратів в Нігерії.

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